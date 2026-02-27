¿Qué trae esta semana 'Cuerpos especiales? Nuevos invitados y un bote 14.000 euros en 'Pilla la cita y gana la guita'

¡Hay nervios en el estudio de Cuerpos especiales! ¡El bote de Pilla la cita y gana la guita suma ya 14.000 euros!

Este lunes un oyente del morning de Europa FM puede llevarse la alegría de la semana y hacerse con este bote histórico si consigue contestar correctamente las tres preguntas que le planteen los presentadores. ¿Lo conseguirá?

Además, con la llegada de marzo, llegan también nuevos invitados al programa. Carlangas, Él y Ella, Fernando Guallar y Guillermo Ortega visitan a Eva Soriano, Nacho García y Lalachus para hablar de sus nuevos proyectos y echarse unas risas de buena mañana. Descubre quién viene cada día y qué colaboradores se pasan por el estudio. ¡La semana promete!

Lunes, 2 de marzo - Carlangas

El cantante gallego Carlangas se encarga de abrir la semana con una visita en la que hablaremos de su nuevo single, Problemas, y sus planes de Semana Santa.

También se pasan por el estudio los colaboradores habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua.

Martes, 3 de marzo - Fernando Guallar

El martes es el día de Fernando Guallar, el actor de Velvet Colección y Patria que viene a hablar de sus próximos proyectos.

Además, estarán en el estudio nuestro experto en redes Jorge Yorya y la novelista, ahora también analista musical, Espido Freire.

Miércoles, 4 de marzo - Él y Ella

El dúo musical Él y Ella viene el miércoles para hablar de su actual gira de salas, que se prolongará hasta finales de 2026 y de su disco Lo más importante, lanzado a finales de 2025.

Jorge Yorya también se pasa por el estudio para comentar la actualidad que acaba de pasar.

Jueves, 5 de marzo

Todavía sin invitado confirmado, sí podemos decir que el jueves estarán con Eva Soriano y Nacho García nuestro habitual Jorge Yorya y el psicólogo del programa Santos Solano.

Viernes, 6 de marzo - Guillermo Ortega

El viernes despedimos la semana con Guillermo Ortega, que viene a hablar de sus últimos proyectos teatrales y de Aquí no hay quien viva, al mítico Paco del videoclub.

También estarán en el examinador Bertus, encargado de ponerle notas a la vida, y Juan Sanguino, experto en cultura pop y guionista de la última gala de los Premios Goya.

