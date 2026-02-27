Antoñito Molina gana el Festival Viña del Mar 2026

Después de toda la competencia siendo el favorito, Antoñito Molina se lleva la Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar 2026, donde se ha alzado con el primer puesto de la Competencia internacional con su tema Me prometo. Por su parte, María Peláe también trae un trofeo como Mejor Intérprete Folclórica .

Antoñito Molina arrasa en el Festival Viña del Mar 2026. El representante de España en el certamen musical se ha alzado con la Gaviota de Plata en la Competencia Internacional, superando a los chilenos Sondelvalle y la banda de Estonia Vanilla Ninja.

El gaditano era uno de los grandes favoritos de la competencia, y finalmente se ha alzado como el ganador con su tema Me prometo.

En su última actuación en el escenario de la Quinta Vergara consiguió una nota media de 6,5, tan solo una décima por encima del grupo chileno y logrando la puntuación máxima de 6 de los 8 jurados expertos de la competencia.

El representante de España se lleva así 33.9000 dólares por su victoria, tras una actuación en la que ha vestido de blanco y ha estado acompañada de bailarinas vestidas a juego.

María Peláe, también Gaviota de Plata

Antoñito Molina consiguió llevar a España a la final de la Competencia Internacional del festival Viña del Mar, mientras que María Peláe lo ha hecho también desde la Competencia Folclórica, pues aunque no llegara a la final a ganado a Mejor Intérprete Folclórica gracias a sus actuaciones defendiendo Que vengan a por mí.

España continúa con su buena racha en el Festival Viña del Mar, pues la artista Nia Correia también fue la ganadora en 2025.

¿En qué consiste el festival?

El Festival Viña del Mar es un certamen destinado a elegir a los mejores artistas hispanohablantes y/o internacionales, al estilo de cómo lo hace Eurovisión.

Cada día desde el 22 de febrero, tres artistas han representado a cada país en el escenario viñamarino hasta que cada uno de los seis países asistentes a la gala haya completado dos veces su canción. Tras cada gala, un jurado profesional valora las actuaciones, al mismo tiempo que el público realiza su votación, sumando todo en una puntuación final del 1 al 7. El mejor promedio sumando las dos actuaciones se clasifica para las fases finales.