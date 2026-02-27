11 momentos históricos de los Premios Goya: del rap de Resines, el primer discurso reivindicativo y la actuación de Rosalía

Los Premios Goya celebran su 40ª edición en 2026. En 1987 se crearon los que acabarían siendo los galardones más importantes del cine español para que este sector cultural estuviese reconocido de manera honorable año tras año y este 28 de febrero se cumplen 40 años con nuevos talentos, veteranos de la industria y muchas cosas que contar.

En todo este tiempo son innumerables los momentos que han dejado los galardones pero recopilamos algunos de los más históricos, entre los que se encuentran discursos, reivindicaciones, actuaciones musicales y escenas de lo más cómicas.

El primer discurso reivindicativo: Emma Penella (1987)

Tal y como repasó Juan Sanguino en Cuerpos especiales, la primera gala de los premios en 1987 ya tuvo su primer discurso reivindicativo. Fue de la mano de la actriz Emma Penella, que quiso poner en valor el trabajo de las actrices y reclamó más papeles femeninos en las películas.

Rossy de Palma y el Robot Paco (1989)

El colaborador del morning de Europa FM, guionista de la ceremonia de 2026, también recordó la escena tan moderna que le quedó a Rossy de Palma cuando estuvo acompañada de un robot al que llamó Paco al entregar uno de los premios en 1989. El dúo mantuvo una cómica conversación que ha quedado para la posteridad.

Pedro Almodóvar y su intención de reconciliarse con Carmen Maura (1990)

Otro de los momentos destacados de la historia de los Goya fue en 1990, cuando Almodóvar quiso limar asperezas en directo con Maura, después de un distanciamiento tras trabajar juntos en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y lo hizo con un símil precisamente poco después de la Caída del Muro de Berlín.

El director improvisó cuando fue a entregar un premio para dirigirse a la actriz en el mismo escenario, y le regaló nada menos que una piedra del muro caído: "Si un muro tan espantoso e irracional ha caído ese muro que nos separa a ti y a mí puede caer de un momento a otro". Los artistas acabaron fundiéndose en un cariñoso abrazo.

El 'No a la guerra' de Irak (2003)

En plena Guerra de Irak los Goya se posicionaron en contra a lo largo de toda la gala de 2003, con algún sketch en directo denunciando la decisión de José María Aznar de participar activamente en la coalición internacional que presionaba por la invasión de Irak. 'No a la guerra' fue el mensaje predominante durante la entrega de premios.

Pedro Almodóvar le cantó 'Cumpleaños feliz' al príncipe Felipe (2000)

"Me han dicho, Su Alteza, que es su cumpleaños hoy. No sé cómo llamarle porque es tan joven... Si yo fuera como Marilyn le cantaría Cumpleaños feliz", le dijo en directo Almodóvar al entonces príncipe Felipe en el año 2000. Y el patio de butacas al completo le entonó finalmente la tradicional canción al monarca por sus 32 años.

Marisa Paredes y su discurso en defensa de la cultura (2003)

Fue en 2003 cuando Marisa Paredes, como la presidenta de la Academia y ciencias cinematográficas, abrió la gala con un discurso a favor de la cultura con el que provocó un gran aplauso. "No hay que tener miedo a la cultura ni al entretenimiento ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra", expuso la actriz.

El récord de 'Mar adentro' con 14 premios Goya (2005)

En 2005 Mar adentro batió un récord todavía no superado por ninguna otra película: el filme ganó 14 premios Goya, entre los que se encontraba Mejor Película, Mejor Actor (Javier Bardem) y Mejor Dirección (Alejandro Amenábar), entre muchos otros.

El rap de Resines (2012)

Probablemente sea de los momento más divertidos que se recuerdan. La gala de los Goya de 2012 contó con una actuación de El Langui, pero lo que no esperaba es lo que iba a pasar después: el artista empezó a entonar un rap en el que intervino Javier Gutiérrez, y pronto e los unió sobre el escenario Juan Diego. Finalmente entró en escena Antonio Resines, que desató una risa que llega hasta la actualidad por trabarse la lengua en pleno rap y no se le entendía.

El emotivo discurso de Miguel Herrán con lágrimas de Daniel Guzmán (2016)

Uno de los momentos más recordados de los Goya es el discurso de Miguel Herrán, que con 19 años ganó el cabezón a Mejor Actor Revelación por su papel en la película A cambio de nada, de Daniel Guzmán. El joven actor le agradeció el galardón a su madre por haber estado a su lado siempre, pero, sobre todo, al director del filme, que no tardó en romper a llorar.

Gracias al director, Herrán pasó de ser un joven sin ilusión a tener "ganas de hacer algo y estudiar". Además, prometía que se agarraría a "esta vida nueva como si no hubiera otra".

Actuación de Rosalía con 'Me quedo contigo' (2019)

Desde un tiempo a esta parte el único reclamo de los Goya no es la entrega de premios, sino sus actuaciones musicales. Y entre ellas destaca la emocionante y solemne actuación de Rosalía al interpretar Me quedo contigo de Los Chunguitos en 2019. Junto a un coro y enfundada en un vestido rojo, la artista hizo suyo este tema con partes a capella y mucha epicidad.

El discurso de Jesús Vidal por 'Campeones' (2019)

También en 2019 Jesús Vidal se alzó con el Goya a Mejor actor revelación gracias a su papel en Campeones. "Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como Mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho", bromeó el intérprete. "Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. Qué emoción, muchísimas gracias", señaló el galardonado.

Antonio Banderas, al frente de los Goya durante el COVID (2021)

La 35ª edición de los Goya fue especial: por las medidas de la pandemia del COVID-19, la gala fue presentada sin público y con videollamadas de lo nominados. La capitaneó Antonio Banderas, quien dio un emotivo discurso al inicio, reflexionando sobre el papel de la cultura durante un periodo tan complejo: "Somos contadores de historias y es lo que inevitablemente haremos […] Reflexionando y haciendo reflexionar a través del cine de las circunstancias complejas que la vida nos ha puesto por delante".