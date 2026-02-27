Laura Pausini emociona en Sanremo cantando 'Heal the world' de Michael Jackson

Laura Pausini ha vuelto al Festival de Sanremo como presentadora y también como artista invitada. En la tercera jornada de esta 76ª edición, que se cierra el sábado 28 de febrero, la cantante italiana se subió al escenario para interpretar la conocida canción Heal the world de Michael Jackson junto a un coro de niños.

Las luces del auditorio se apagaron cuando la intérprete se colocó sobre una plataforma, situada tras un piano, para interpretar la balada pacifista compuesta en 1993 y que pronto se convirtió en una de las piezas más exitosas de la carrera del rey del pop.

Solos las luces de las pulseras que llevaban los asistentes y los niños del coro iluminaron el auditorio al principio de la actuación que empezó de manera intimista para dar un giro justo a la mitad cuando Laura Pausini elevó el tono y animó a público y coro a elevar las palmas y acompañarla al ritmo de la música.

"Make a better place | Heal the world we live in | Save it for our children" , repetía la cantante mientras en una pantalla gigante se proyectaban imágenes de menores de distintos puntos del mundo. "Hagamos todo un mundo sin guerra. Hagámoslo por ellos", dijo al terminar de manera significativa.

Italia celebra el Festival de San Remo para elegir a su representante en Eurovisión 2026. El país transalpino sigue adelante con su idea de participar en el festival europeo de la canción pese a la presencia de Israel, que ha motivado la salida de España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia.

De hecho, recientemente la propia Laura Pausini defendió en Corriere della Sera la participación de Israel en competiciones internacionales de música, como Eurovisión, ya que el arte y la política son temas independientes y un jefe de gobierno no representa a todos los ciudadanos de su país