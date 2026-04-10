¿Quién viene esta semana a Cuerpos especiales? Los invitados del 13 al 17 de abril

Empezamos una nueva semana de Cuerpos especiales con mucha música, risas y Shakira y Beéle participando en el bote de Pilla la cita y gana la guita. Los dos artistas colombianos se suman al concurso para celebrar el éxito de ALGO TÚ, su homenaje a la cultura de Barranquilla.

También esta semana nos unimos a dos estrenos, de la película La Familia Benetón +2 y el nuevo disco de Niña Polaca, y en la sección Pueblos especiales seguimos descubriendo localidades molonas para dibujar el mapa de los pueblos más chulos de España.

Lunes, 13 de abril - Leo Harlem

El estrenode La Familia Benetón +2 trae a Leo Harlem a Cuerpos especiales. El cómico y actor hablará de la película que llega a los cines el viernes 17 de abril.

También estarán en el estudio Jorge Yorya y nuestro experto musical Arturo Paniagua.

Lunes, 14 de abril - Efecto Mariposa

A punto de cerrar la gira 25 aniversario, Efecto Mariposa llega el martes al programa para hablar de sus 219.000 horas de vuelo y de los conciertos que quedan para cerrar el tour.

También estarán en el programa Jorge Yorya y Espido Freire, que últimamente no deja de sorprendernos con sus análisis. Lo mismo se saca un hit noventero de la manga que una serie de éxito actual.

Miércoles, 15 de abril

El miércoles es día de risas con Jorge Yorya y su sección Acaba de pasar y Carmen Romero, que se imagina cómo fueron las reuniones organizadas para sacar adelante muchos inventos.

Jueves, 16 de abril - Gente de Zona

Antes de empezar su tour por España, que arranca el 25 de junio en el Movistar Arena de Madrid, Gente de Zona se pasa por Cuerpos especiales para hablar con Eva y Nacho de la gira que se cierra el 15 de agosto en Matalascañas (Huelva).

Además, el jueves es día de Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes, 17 de abril - Niña Polaca

El fin de semana llega con Niña Polaca, que lanza este viernes su tercer álbum de estudio bajo el título Donde está la ONU cuando más la necesitas.

Bertus también viene con sus estrellitas morentes para poner nota a alguna actividad frecuente y Juan Sanguino trae, como cada semana, lo último de la cultura pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.