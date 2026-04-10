¡Gana 500 euros con 'Cuerpos especiales'! Shakira y Beéle se unen al bote con 'ALGO TÚ'

Shakira y Béele se unen al concurso 'Pilla la cita y gana la guita' de 'Cuerpos especiales' | Europa FM

Para el lunes 13 de abril, el premio es de 500 euros

Cuerpos especiales celebra con Shakira y Beéle el éxito de ALGO TÚ.

Los dos artistas colombianos se unen al morning de Europa FM para participar en Pilla la cita y gana la guita y repartir un premio diario de 500 euros entre los oyentes del programa.

Hace poco más de un mes que nos presentaron este homenaje a la cultura de Barranquilla y desde entonces la canción no ha dejado de sumar reproducciones en plataformas. Y mientras la escuchamos en bucle, contamos los días para que anuncien el lanzamiento del videoclip, que promete llevarnos directos al carnaval de la ciudad colombiana.

Ahora esa espera será más llevadera. ALGO TÚ quiere alegrar la mañana y el bolsillo a los seguidores del morning presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus.

Participa en 'Pilla la cita y gana la guita'

De lunes a viernes, los oyentes más fieles y madrugadores del programa podrán participar en este concurso, que ha llegado a repartir un bote de hasta 18.000 euros. La mecánica para participar es muy sencilla. Hacia las ocho de la mañana, los presentadores plantearán una pregunta sobre el programa del día anterior y a la vez darán un número que corresponderá con la posición de la respuesta que será seleccionada para la fase 2.

Inmediatamente después, la pregunta será publicada en Instagram Stories y el primer oyente que conteste correctamente en esa posición entrará a concursar en directo.

Una vez en antena, Eva, Nacho y Lala le plantearán un test con tres pruebas que deberá acertar para llevarse el premio. Si no lo hace, el dinero se acumula y el bote suma 500 euros.

El concurso de Shakira, Beéle y Cuerpos especiales comienza el lunes 13 de abril y finaliza el viernes día 17 de abril de 2026.