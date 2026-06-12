¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 13 al 17 de junio
El verano se acerca y en Cuerpos especiales quieren recibirlo con la mejor compañía. Esta semana Eva Soriano, Nacho García y Lalachus llenan el estudio de música con invitados de la talla de Rodrigo Cuevas, Zahara o La Paloma. Descubre quién viene cada día y no te quedes sin descubrir al nuevo ganador de Pueblos especiales.
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El verano está a la vuelta de la esquina y en Cuerpos especiales vamos a recibirlo con música.
Esta semana el estudio del morning de Europa FM se llena de artistas que charlarán con Eva Soriano, Nacho García y Lalachus de sus nuevos proyectos musicales.
Además, esta semana el concurso Pilla la cita y gana la guita se pone en modo vacaciones —hasta septiembre— y Pueblos especiales continúa con el firme propósito de descubrir las localidades más molonas de España. ¿Cuál ganará esta vez?
¡Conecta la radio desde primera hora y no te pierdas todo lo que se viene!
Lunes, 15 de junio - Zahara
Empezamos la semana con la visita de Zahara, que viene a presentar MARIMACHO, su canción para la película Pioneras.
Además, se pasa por el estudio dos habituales de los lunes: Jorge Yorya, con su sección Acaba de pasar y Arturo Paniagua, experto en música del principio de los 2000.
Martes, 16 de junio - Rodrigo Cuevas
El martes visita el estudio Rodrigo Cuevas, que visita a Eva y Nacho para hablar del concierto que prepara para el 24 de junio en Madrid.
Además se pasan por la radio Jorge Yorya y Espido Freire, dispuesta a hacernos estallar la cabeza con sus conexiones entre cultura clásica y los temas de hoy.
Miércoles, 17 de junio - Mafalda Cardenal
creo que te quiere trae el miércoles a Mafalda Cardenal, que hablará de su último lanzamiento y de los conciertos que ya está preparando.
Jorge Yorya y Carmen Romero se suman también para hablar de lo que acaba de pasar y de reuniones creativas que dieron pie a inventos de hoy.
Jueves, 18 de junio - Belén Aguilera
Belén Aguilera también está de estreno y el jueves viene a charlar de mediterraneia, la que presenta como la "secuela luminosa de anela".
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Se unen a ella el psicólogo Santos Solano y el cómico Jorge Yorya.
Viernes, 19 de junio - La Paloma
La semana termina con La Paloma, que llega al estudio inmerso en plena gira de festivales y con la canción Un esfuerzo honesto recién salida del horno.
A ello se unen Bertus, con sus estrellitas morente, y Juan Sanguino, experto en cultura pop del programa.
- Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 7:00 a 11:00 horas y sábados y domingos, de 08:00 a 10:00 horas