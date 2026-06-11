Eva Soriano tiene razón: el problema no es comer de tupper, el problema es cómo lo estás viviendo

La primera entrega de Tuppers Especiales arranca con una verdad muy de mediodía: comer delante de una pantalla de cualquier manera deprime un poco. Esta ensalada de pasta con frutas de verano y Atún Calvo hace justo lo contrario.

Hay mediodías que parecen diseñados por un enemigo. Tú, el ordenador, una notificación absurda y esa sensación de que comer se ha convertido en una gestión más del día. No almorzamos, consumimos contenido al tuntún buscando llenar un vacío. Y no, no es hambre, es burocracia con tenedor.

Y justo ahí entra Eva con una idea bastante mejor: igual el problema no es comer de tupper. Igual el problema es tratar ese momento como si fuera castigo. Porque cuando lo que abres está bueno, tiene pintaza y encima te arregla la pausa, la historia cambia.

De ahí nace Tuppers Especiales, una nueva deriva dentro del universo de Cuerpos Especiales que parte de algo muy sencillo: si una buena sección de radio necesita criterio, intención y un poco de cariño, lo que te llevas a mediodía también. La propuesta del proyecto juega precisamente con eso: convertir el momento comida en contenido útil, entretenido y con recorrido, con Eva construyendo poco a poco una sección mientras come y con Europa FM recogiendo después ese universo en radio y editorial.

Y para arrancar, una receta que no está hecha al tuntún y mejora el humor bastante más que muchos mensajes motivacionales de LinkedIn: ensalada de pasta con frutas de verano, hierbabuena y atún claro Calvo en aceite de girasol.

Sí, lleva pasta. Sí, lleva melón, sandía y melocotón. Sí, suena a mezcla que podría salir mal si la haces al tuntún. Pero precisamente por eso funciona: porque está bien pensada. La pasta pone la base, la fruta refresca, el queso fresco suaviza, el maíz y las aceitunas rematan, y el toque que de verdad redondea el conjunto lo pone el atún claro Calvo en aceite de girasol, que le da sabor, cuerpo y sentido de receta real, de las que te alegran el mediodía en vez de pedirte perdón al abrir el tupper. La receta que habéis pasado está pensada para DOS personas, con 20 minutos de elaboración y dificultad baja.

La receta del primer tupper que no está hecha al tuntún

200 g de lacitos, o la pasta que más te guste

250 g de melón

250 g de sandía

1 melocotón

75 g de maíz

Aceitunas

100 g de queso fresco

2 latas de atún claro Calvo en aceite de girasol

Para la vinagreta

1 ramillete de hierbabuena

100 g de AOVE

25 g de vinagre de manzana

Sal

Pómo se hace

Cuece la pasta con agua y sal hasta que quede a tu gusto. Mientras tanto, corta el melón, la sandía y el melocotón en dados o en bolitas, según el nivel de fantasía que lleves ese día. Mézclalos con el maíz, las aceitunas y el queso fresco. Pásalo todo al tupper, añade por encima el atún claro Calvo en aceite de girasol, y guárdalo en frío. O, si lo prefieres, puedes aprovechar el nuevo envase Vuelca Fácil® de atún Calvo para llevártelo aparte y añadirlo justo antes de comer.

Por otro lado, prepara una vinagreta con aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana, sal y hierbabuena cortada fina. El truco está en añadirla justo al final, en el momento de comer, para que la ensalada mantenga toda la frescura y siga teniendo pinta de comida elegida con criterio, no de improvisación con tapa. La elaboración del documento va exactamente en esa línea: pasta cocida, fruta cortada, mezcla con maíz, aceitunas y queso fresco, atún añadido al tupper y vinagreta aparte para rematar al servir.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque te resuelve varias cosas a la vez. Es fresca, fácil de preparar, entra bien, aunque tengas calor, aguanta bien en formato tupper y tiene ese punto visual que hace que te apetezca comerla antes incluso del primer bocado. Y ahí el producto hace mucho trabajo del bueno: el atún claro Calvo en aceite de girasol no está de figurante, está haciendo de ingrediente central. Es el que convierte una mezcla bonita en una comida completa, sabrosa y con más entidad.

Al final, de eso va también Tuppers Especiales: de dejar de tratar el mediodía como un espacio en el que improvisamos y hacemos las cosas al tuntún, para empezar a verlo como un momento donde también puedes elegir bien. Porque sí, una sección de radio no se construye al tuntún. Y un tupper que te acompaña media semana, tampoco. Ese cierre está ya en el propio planteamiento de campaña y funciona muy bien como remate editorial y de marca.

La recomendación de 'Cuerpos Especiales'

Si el día ya viene torcido, por lo menos que la comida juegue a tu favor. Y esta ensalada de pasta con frutas de verano y atún va exactamente por ahí: menos piloto automático, menos “me llevo cualquier cosa”, y bastante más criterio. Elegir las cosas como se elige el atún, que no se elige al tuntún. Mejor, elige Calvo.