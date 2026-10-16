¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 19 al 23 de octubre
Después de una semana con festivo, problemas en el estudio y viaje a Córdoba, Eva Soriano, Nacho García y Lalachus dan la bienvenida a la normalidad. Estos días con la visita de los cantantes Gala Durán, Lucho RK, Depedro y Guille Toledano y el historietista Pepe Larraz.
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Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00
Cuerpos especiales se adentra en una semana muy musical y llena de debuts musicales.
El lunes nos visita Gara Durán, con su primer álbum de estudio, y el viernes cerramos con Guille Toledano, que también se estrena con El Toledano.
Además el historietista Pepe Larraz visita el martes a Eva y Nacho y se pasarán por el programa Lucho PK y Depedro.
Descubre todo sobre la semana y no olvides que en Pueblos especiales siguen buscando las localidades más molonas de España y Pilla la cita y gana la guita continúa llenando los bolsillos de los oyentes del morning de Europa FM.
Lunes, 19 de octubre - Gara Durán
La semana arranca con Gara Durán, que visita a Eva Soriano y Nacho García para presentar GARA, su recién lanzado primer álbum de estudio.
También se pasa por el estudio nuestro experto musical Arturo Paniagua.
Martes, 20 de octubre - Pepe Larraz
El martes cambiamos de tercio porque viene de visita el historietista Pepe Larraz, actual dibujante de Spider-Man.
A él se une nuestro colaborador experto en internet Jorge Yorya.
Miércoles, 21 de octubre - Lucho RK
La semana continúa con música y con un nuevo lanzamiento. Lucho PK visita a Eva y Nacho para presentar el disco SORDO DE UN PIE.
Además, como cada miércoles, Carmen Romero hablará de inventos y las reuniones de cómo surgieron en su sección.
Jueves, 22 de octubre - Depedro
También de música, y más en concreto de su nuevo disco, hablaremos el jueves con Depedro, que acaba de lanzar Furia y calma y que arrancará su nueva gira el próximo 27 de octubre en Madrid.
Santos Solano estará además con Eva Soriano y Nacho García hablando de salud mental.
Viernes, 23 de octubre - Guille Toledano
Guille Toledano se encarga de despedir la semana con el estreno de EL TOLEDANO, su primer álbum de estudio.
Además vendrán dos clásicos de los viernes: nuestros colaboradores Bertus y Juan Sanguino
👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.