¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 19 al 23 de octubre

Nacho García, Eva Soriano y Lalachus, presentadores de 'Cuerpos especiales' | Europa FM

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

Cuerpos especiales se adentra en una semana muy musical y llena de debuts musicales.

El lunes nos visita Gara Durán, con su primer álbum de estudio, y el viernes cerramos con Guille Toledano, que también se estrena con El Toledano.

Además el historietista Pepe Larraz visita el martes a Eva y Nacho y se pasarán por el programa Lucho PK y Depedro.

Descubre todo sobre la semana y no olvides que en Pueblos especiales siguen buscando las localidades más molonas de España y Pilla la cita y gana la guita continúa llenando los bolsillos de los oyentes del morning de Europa FM.

Lunes, 19 de octubre - Gara Durán

La semana arranca con Gara Durán, que visita a Eva Soriano y Nacho García para presentar GARA, su recién lanzado primer álbum de estudio.

También se pasa por el estudio nuestro experto musical Arturo Paniagua.

Martes, 20 de octubre - Pepe Larraz

El martes cambiamos de tercio porque viene de visita el historietista Pepe Larraz, actual dibujante de Spider-Man.

A él se une nuestro colaborador experto en internet Jorge Yorya.

Miércoles, 21 de octubre - Lucho RK

La semana continúa con música y con un nuevo lanzamiento. Lucho PK visita a Eva y Nacho para presentar el disco SORDO DE UN PIE.

Además, como cada miércoles, Carmen Romero hablará de inventos y las reuniones de cómo surgieron en su sección.

Jueves, 22 de octubre - Depedro

También de música, y más en concreto de su nuevo disco, hablaremos el jueves con Depedro, que acaba de lanzar Furia y calma y que arrancará su nueva gira el próximo 27 de octubre en Madrid.

Santos Solano estará además con Eva Soriano y Nacho García hablando de salud mental.

Viernes, 23 de octubre - Guille Toledano

Guille Toledano se encarga de despedir la semana con el estreno de EL TOLEDANO, su primer álbum de estudio.

Además vendrán dos clásicos de los viernes: nuestros colaboradores Bertus y Juan Sanguino

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