Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

En Cuerpos especiales no hay descanso y después de despedir la semana con Juanjo Bona, el lunes recibimos a un histórico. Javier Gurruchaga visita el morning de Europa FM para celebrar los 50 años de la Orquesta Mondragón.

Además, esta semana, se viene El Viejo Zorro Plateado, la banda Ultraligera, María Peláe y también Antoñito Molina.

Mucha música en unos días en los presentadores siguen jugando a Cuerpo a cuerpos especiales con los oyentes del programa y continúan en su empeño de encontrar a los Pueblos más especiales de España. ¿Qué candidatos se presentarán esta vez?

Descubre todo lo que está por venir y acompaña tu desayuno con una buena dosis de risas.

Lunes, 23 - Javier Gurruchaga

Empezamos la semana con un aniversario. El lunes nos visita Javier Gurruchaga, en plena celebración de los 50 años de la Orquesta Mondragón y con todas las entradas vendidas para La Gran Fiesta del Teatro La Latina.

También se pasa por el estudio nuestro experto musical Arturo Paniagua.

Martes, 24 - María Peláe

Una amiga de la casa. María Peláe nos visita el martes para celebrar el lanzamiento de Navidad Flamenca a lo Peláe, su villancico para estas fiestas en la que colabora con Raya Real.

Además, como cada martes, nos visita Jorge Yorya con sus cositas de internet.

Miércoles, 25 - Xoel López

El viejo zorro plateado, también conocido como Xoel López, se pasa por el estudio para hablar con Eva y Nacho de Oniria Popular, su gira para 2027 que arranca el 22 de enero y todavía tiene fechas por anunciar.

También viene Carmen Romero para solucionar esos problemas minúsculos que nos generan quebraderos de cabeza cada día.

Jueves 26 - Ultraligera

Después de anunciar su debut en el Movistar Arena de Madrid y arrasar con la venta de entradas, Ultraligera nos visita para hablar de cómo encara estas citas y de su paso por Latinoamérica.

El jueves además es día de Santos Solano, el psicólogo de cabecera del morning de Europa FM.

Viernes, 27 - Antoñito Molina

El viernes despedimos la semana con Antoñito Molina, que acaba de presentar su documental Antoñito Molina. Un sueño: del chiringuito al estadio y que ya tiene marcadas las fechas de su gira para 2027.

Además, se viene también Bertus con sus habituales reviews. ¿A qué experiencia le pondrá nota esta vez?