Es viernes, y eso significa que llegan las novedades musicales.

Este 20 de noviembre nos deleitan con estrenos de altura Estopa y La Maketa, resaltando la canción Mentiras piedras. Sum 41 nos hace bailar nostálgicamente con With me (First dance version), mientras que Claudia Arenas continúa con su pop melódico con el tema No me salvaré.

Además, Melón diésel y Coti se unen en Quiero un camino. ¡y más!

Mentiras piedras - Estopa

Estopa vuelve a sus orígenes con La Maketa, el disco que recopila aquellas primeras canciones que se filtraron por internet que ahora ven su sitio en nada menos que un álbum, además de que sonarán en directo en una gira de estadios por España. Y Mentiras piedras es una de sus canciones más pegadizas y divertidas del proyecto.

Este tema estaba en la mente de los hermanos Muñoz, ni siquiera la grabaron en la 'maqueta madre' que presentaron a discográficas. Y el titular vino de una confusión de David, que entendía "mentiras piedras" en la letra el lugar de "me tiras piedras", tal y como contaron en una escucha del disco junto a medios especializados.

With me (first dance version) - Sum 41

Este estreno de Sum 41 es nada menos que una reinterpretación de uno de los temas más queridos de la banda, pensada especialmente para los primeros bailes de boda. Deryck Whibley explica que comenzó a escuchar que muchas parejas utilizaban With Me en sus bodas, pues la canción había terminado convirtiéndose en un tema de amor para muchos seguidores y su reacción fue pensar que necesitaba crear una versión diferente, específicamente pensada para ese momento.

Quitando esas guitarras características del tema para dejar brotar los sentimientos, la canción es el primer adelanto de Sum 41 Diamonds of the Night: Vol. 1, el primer álbum en solitario de Deryck Whibley.

No me salvaré - Claudia Arenas

Después de estrenarla en directo de manera inédita en la sala Marerock de Alicante, Claudia Arenas lanza No me salvaré, uno de los singles de su primer disco tras Operación Triunfo 2025.

El tema sigue el universo musical que está construyendo la artista dentro del pop melódico y alternativo, con claras influencias del indie y el pop-rock. Ahora da un paso más en la definición de su identidad artística, mostrando una faceta especialmente íntima y delicada. Una sensibilidad que atraviesa sus canciones y empieza a dibujar un universo propio dentro del pop, consolidándola como una de las propuestas más interesantes del pop español actual.

Quiero un camino - Melon diésel ft. Coti

Quiero un camino es uno de los grandes clásicos de Melón Diesel, una canción de pop-rock en español que ahora regresa con una nueva versión junto a Coti, mezclando dos universos de pop-rock únicos.

Esta colaboración forma parte de un proyecto mucho más amplio: Los Cómplices de Mr. Bond, un álbum en el que Melón Diesel vuelve a grabar canciones de su repertorio junto a artistas invitados.

Soy Mejor 2.0 - Kristina y Quevedo

La música urbana está de celebración con el junte de Kristina y Quevedo en Soy Mejor 2.0. Se trata también de una nueva versión de la artista en la que se añade el canario para plantear ese juego de seducción entre dos personas, ahora con un punto de vista masculino.

La historia del tema juega con la rivalidad amorosa, la atracción y la seguridad de una mujer que sabe perfectamente lo que vale.

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