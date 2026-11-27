Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

El viernes nos despedimos de Antoñito Molina y el lunes iniciamos la semana con Patricia Conde, a la que le sigue María Bonilla, la joven de 20 años que está revolucionando todas las plataformas. Entre actrices y cantantes, también recibiremos una dosis extra de humor con Luis Piedrahita.

Una semana más estaremos muy pendientes de saber quién ganará Cuerpo a cuerpos especiales. ¿Sobre qué tema tendrán que demostrar sus conocimientos esta vez? ¿Ganará Eva o el oyente? La tensión aumenta aún más con Pueblos especiales. ¿Cuál será el ganador? El lunes lo descubriremos.

Descubre todo lo que se viene si quieres empezar tus días con el buen rollo que irradian los presentadores de Cuerpos especiales y sus colaboradores.

Lunes, 30 - Patricia Conde

Empezamos la semana con Patricia Conde, a la que podremos ver en cines el 4 de diciembre, interpretando a Sara en Desposados. Está a punto de divorciarse de Javi (Pablo Chiapella), pero volver a estar soltera no siempre es tan sencillo…

También estará, como cada lunes, nuestro experto musical Arturo Paniagua.

Martes, 1- María Bonilla

María Bonilla actuará en Ochoymedio club este 19 de diciembre. La joven ha revolucionado las listas con su primera composición en español: Algo de interés. Hasta este sencillo, todas sus canciones estaban interpretadas en inglés, incluyendo su álbum Masterplan, que vio la luz en diciembre de 2025.

En el estudio también estará nuestro profeta de la red, Jorge Yorya, quien nos ilustrará con sus conocimientos de internet.

Miércoles, 2- Luis Piedrahita

Colaborador y guionista de El Hormiguero, el humorista, escritor, ilusionista, presentador y director de cine se encuentra actualmente de gira por toda España con su último espectáculo de humor: Apocalípticamente correcto. Además, el 5 de diciembre podremos reírnos con él en Fich (Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana), celebrado en el Movistar Arena de Madrid.

Con su particular visión de la historia, la cómica Carmen Romero nos hará aprender algo nuevo, un miércoles más.

Jueves, 3- Isabel Ordaz

Del 5 al 30 de diciembre, podremos ver a Isabel Ordaz en los Teatros del Canal de Madrid A puerta cerrada. Este texto del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre llega a la capital dirigido por Ainhoa Amestoy. Dos mujeres y un hombre se quedan custodiados por un funcionario del mundo de los muertos. Son desconocidos, pero les une su maldad. ¿Qué pasará?

El jueves nuestro psicólogo Santos Solano nos explicará cómo nos afectan situaciones del día a día.

Viernes, 4- KASE O

Camisa de Fuerza es el último álbum del rapero zaragozano KASE O, que presentará en una gira internacional que comenzará en A Coruña, el 16 de enero, y llegará hasta distintos recintos de LATAM.

Los viernes no son viernes si no tenemos en el estudio las reviews de Bertus y el intensivo de cultura pop de Juan Sanguino.