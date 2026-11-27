Antoñito Molina lleva su positividad por primera vez a Cuerpos especiales , donde desglosa sus singles antes del estreno de su disco Destino felicidad.

Antoñito Molina aterriza por primera vez en Cuerpos especiales con su pop flamenco por bandera.

El artista presenta Ya no me acuerdo de ti, el segundo single de su disco Destino felicidad, su "canción más pop hasta la fecha": "Tiene energía de concierto, y eso ya me molaba". "Cuando estaba haciéndola estaba sintiendo que era guay, para qué te voy a mentir", ha dio, entre risas, el gaditano.

"Yo cuando estoy componiendo visualizo muchas cosas, como la forma en la que defenderé esa canción", les ha explicado a Lalachus y Nacho García. Ahora tira su emoción por conciertos más grandes y festivales.

Antoñito Molina describe su sonido actual como "cercano" y hecho para que la gente le entienda "a la primera", algo que le inspira al componer.

Ya no me acuerdo de ti cuenta cómo es encontrarse a una persona tras superarla, y el artista tiene claro que es más difícil superar una ruptura que escribir sobre ello.

Y, viniendo a cuento del título de la canción, el artistas ha confesado: "Los nombres se me olvidan rápido, las caras no".

'Superviviente', otro de los adelantos del disco

En Cuerpos especiales, Antoñito Molina también ha hablado sobre Superviviente, un tema en el que habla de superar muchas situaciones. "La palabra 'superviviente' me ha perseguido este año mucho, y tenía muchas ganas de escribir una canción sobre eso".

El término se lo lleva a su propia carrera musical también, desde la positividad: "Llevo muchísimos años, y siempre digo que han sido dieciocho años de supervivencia y dos en los que las cosas ya han ido un poquito mejor".

Molina se siente un afortunado con su vida, lo que le ha dado mucha envidia a Nacho García y Lalachus. Y el artista también ha hecho reír a los presentadores contando cómo le pegó un zapatazo sin querer a un amigo suyo. Y es que el artista es muy torpe, y rompe cosas con frecuencia.

Así será la gira de Antoñito Molina

Antonio Molina está "muy contento" con la gira que le espera en 2027, y en sus conciertos irá cantando sus nuevas canciones, pero también alguna inédita. "Mola que haya algún momento en el concierto en el que se canten canciones nuevas", ha dicho, con ilusión.

En este tour el artista da el salto internacional, lo que le sorprende: "Empecé a conectar con la gente con mi guitarra en bares, e iba viendo que el público iba siendo el doble". "Hace un par de años saqué varias canciones y vi que la gente de Chile y Argentina me escribía, y así me hizo llegar al Viña del Mar y gané la Gaviota de Plata", ha contado, y se ha dado cuenta de que su tipo de público es el mismo en España que fuera.