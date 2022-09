Samantha Hudson, sobre su serie 'Crímenes online': "Me encanta ficcionar la realidad pero los crímenes son de verdad"

Samantha Hudson se pone la gabardina y la gorra de detective para presentar en Cuerpos especiales Crímenes Online, su nueva serie en el que se convierte en 'la nueva Gloria Serra'. "Me gusta ser la nueva algo, incluso cuando esa algo sigue existiendo paralelamente", bromea Samantha.

Sobre esta nueva serie, Samantha explica que a pesar de darle un toque de humor con su performance, tiene un trasfondo bastante serio porque hay un vacío legal: "Es el juego de Samantha Hudson de ficcionar la realidad. Pongamos que vivo en Barcelona, en mitad de la Gran Vía en un piso enorme y que tengo un chófer que parece sacado de ZZ Top".

"Pero los crímenes son reales y la investigación es real", añade, confesando que la labor de investigación no la ha hecho ella.

Además, Samantha Hudson se encuentra en la gira de cierre de su show Liquidación total. Y siendo tan polifacética, Eva Soriano e Iggy Rubín tienen una propuesta para Samantha: el Benidorm Fest.

"Yo veo a una travesti en cualquier lugar. Y si yo ahora dijera que no me veo en el Benidorm Fest pues estaría siendo una mentirosa. Y yo no tolero la mentira. Así que ni lo confirmo ni lo desmiento. Voy a hacer un pensamiento", concluye.