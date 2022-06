Samantha Hudson y la polémica por el beso lésbico de 'Lightyear': "La heterosexualidad rancia me parece sectaria"

Samantha Hudson // yu, No te pierdas nada

Más reina del pop que nunca. Samantha Hudson está un poco catacroquer, no da a basto. Esta semana ha estado en Tenerife, en el Sonar y dando el Pregón de Elche "sin ser nada yo de eso". Pero no es que haya arrancado ahora los shows. Lleva desde el mes pasado sin parar un fin de semana.

Por eso mismo, porque no queremos que le de un parrús, Samantha Hudson viene hoy a charlar de un tema ligerito: el beso lésbico de la película Lightyear, que cuenta la historia del personaje espacial que acompaña a Andy como juguete en Toy Story. "Es metacine", cuenta Hudson.

La polémica viene por una escena en la que dos personajes femeninos se dan un beso en la boca. Una de los protagonitas, Hawthorne, mantiene una relación con otra mujer, y eso ha escocido a los sectores más conservadores. Incluso países como Emiratos Árabes o Egipto han prohibido la emisión del film de Pixar en sus cines.

"En España se ha quejado mucha gente, ha sido un fenómeno social. Para muchas personas e4l sector LGTBI sigue siendo un lobby que pretende acabar con la mujer, la familia, el hombre. Que bueno, en realidad me parece un planazo, acabar con el arquetipo de familia nuclear monógama, con ese estereotipo tan rancio... Abrir los horizontes, permitir que las familias sean diversas, que puedan ser monoparentales, acabar con el concepto de mujer estereotípico, que no haya solo un definición de lo que es ser una chica", cuenta Hudson. "Me parece más sectario el orden establecido, la heterosexualidad rancia", cuenta.

Vuelve a ver a Samantha Hudson en yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.