Euroclub estrena lo nuevo de One Republic: "Wherever I go"

Esta noche en Europa FM Juanma Romero y Laura Trigo estrenan lo nuevo de OneRepublic , Wherever I go , anticipo de su cuarto disco de estudio.

Wherever I Go, lo nuevo de OneRepublic / europafm.com

Esta noche a partir de las 21 horas Juanma Romero y Laura Trigo estrenan en Euroclub Wherever I go, el primer single del esperado cuarto y nuevo álbum de OneRepublic, que se publicará a finales de este año.

Wherever I Go huele a éxito desde la primera escucha y su sonido promete un álbum moderno, diferente a lo que han hecho hasta la fecha. Este nuevo trabajo de la banda americana sigue al exitoso Native (2013), álbum que ha vendido más de 5 millones de copias y que dio como fruto 5 singles: If I Lose Myself, Feel Again, Love Runs Out, I Lived y Counting Stars.

OneRepublic publicaron su álbum debut Dreaming Out Loud en 2007. Este álbum incluía su hit Apologize, nominada a un Grammy como mejor canción.

Su vocalista Ryan Tedder ha sido reconocido con varios premios Grammy por sus colaboraciones con Taylor Swift y Adele, y nominado por su trabajo con Beyoncé. En su faceta de compositor, Tedder ha colaborado con Beyoncé (Halo), Leona Lewis (Bleeding Love), Adele (Rumour Has It, Turning Tables, Remedy), Maroon 5 (Love Somebody), Gym Class Heroes (The Fighter). Ha producido las grabaciones de Taylor Swift, Leona Lewis, Jennifer Lopez, Beyoncé, Kelly Clarkson, Adele, Maroon 5, Ariana Grande, Ellie Goulding, U2 y Olly Murs, entre muchos otros artistas de primera línea.

¡Esta noche no te pierdas el estreno de Wherever I Go, lo nuevo de OneRepublic, en Euroclub!