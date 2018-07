Desde hace más de 15 años, este holandés nominado al Grammy ha estado viviendo al ritmo de su propio éxito internacional. Sus cinco números 1 del Top 100 mundial de DJs por la aclamada revista DJ Magazine, son el resultado de la lealtad de Armin van Buuren a sus fans, su creatividad en el estudio, la constancia con la que conduce su programa semanal de radio A State Of Trance “ASOT” y la energía que contagia a las multitudes enfrente de él. A pesar de la fuerte presión que conlleva ser uno de los DJ más populares del mundo, Armin siempre se ha centrado en la música. Y eso es lo que le mantiene en marcha.

A State Of Trance

El holandés descubrió su pasión por la música de baile al escuchar programas de radio y cintas de mezclas, y aprendió a crear la suya propia. 20 años más tarde, su programa de radio A State of Trance ha adquirido dimensiones épicas. Hoy, 20 millones de oyentes sintonizan con sus dos horas de música trance y progresiva cada semana.

Álbumes

Armin van Buuren echa una mirada atrás con el éxito '76' (2003), 'Escalofríos' (2005), "Imagine" (2008), "Mirage" (2010) y discos 'intense'. Mayo de 2013 marcó el lanzamiento del último álbum de Armin, 'Intense', ahora nominado para el Dutch Edison Pop Award en la categoría de 'Mejor Album Dance'. La continuación de su álbum 'Mirage' cuenta con las colaboraciones del violinista israelí Miri Ben-Ari, el dúo australiano NERVO y cantantes de la talla de Trevor Guthrie, Emma Hewitt, Laura Jansen, Fiora y más . ‘This Is What It Feels Like’ ft. Trevor Guthrie, el primer sencillo del álbum, fue nominado para el premio Grammy.

Ahora, Armin van Buuren nos trae junto a Brian Cross su programa A State Of Trance los viernes de 02:00 a 04:00h en Europa Baila de Europa FM.