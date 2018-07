¡Estos son los ganadores del Assasin's Creed: The Ezio Collection y la BSO con #EuroPlay11!

¡La Navidad ya está aquí y por eso en Europlay tenemos un nuevo CONCURSAZO! Esta semana en el programa de videojuegos de Quique Peinado y Kiko Béjar sortearemos ¡el videojuego Assassin's Creed: The Ezio Collection y la BSO del juego!

Tenemos el estudio de Europlay lleno de guirnaldas, polvorones y ganas de repartir felicidad con vosotros. Por eso esta semana, puedes conseguir una de las cinco copias del videojuego Assassin's Creed: The Ezio Collection con la banda sonora del juego. ¿Quieres saber cómo participar? ¡Es muy fácil!

Si quieres llevarte el videojuego de Assassin's Creed: The Ezio Collection de la plataforma que elijas (Xbox One o PlayStation 4) con la banda sonora del juego, demuestra que eres un auténtico fan de Assasin's Creed y comparte un vídeo o una imagen + #EuroPlay11 (eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales).

Publica tu vídeo o imagen en Facebook, Twitter o Instagram y usando el hashtag #EuroPlay11.

LOS GANADORES DEL PREMIO SON:

- Ángel Sánchez Pastor

- Antonio Ramírez

- Man_king

- Noe

- Albertinik

¡Enhorabuena! ¡Y gracias a todos por participar!

👉 La participación en el concurso supone la aceptación de las Bases Legales