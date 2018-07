¡Consigue una suscripción de un año a PlayStation Plus!

Esta semana en EuroPlay tenemos dos ¡CONCURSAZOS! Puedes conseguir una suscripción a PlayStation Plus, que cuenta con grandes novedades, además de los juegos gratuitos de marzo que están a punto de desaparecer, como Tearaway Unfolded y los que están a punto de llegar en abril, como Drawn to Death. Asimismo, todos los miembros de este servicio cuentan con descuentos dobles en sus compras digitales en PlayStation Store, con los que se pueden conseguir juegos de la talla de Call of Duty: Infinite Warfare o Ultra Street Fighter por un 50% menos, The Witcher 3 por un 40% menos o Fallout 4 por un 70% menos, entre otros 100 títulos de oferta. Y sin olvidar las promociones de Rewards que se pueden ver en la web.

¡Es muy fácil conseguir una suscripción de un año a PlayStation Plus! (eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales).

Solamente tienes que decirnos a través de Twitter, Facebook o Instagram cómo te cambiaría la vida esta suscripción, usando el hasthag #EuroPlay24. Entre todos los comentarios, ¡elegiremos un ganador!

👉 La participación en el concurso supone la aceptación de las Bases Legales

