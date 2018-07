¡Estos son los ganadores del juego Call Of Duty Infinite Warfare y una suscripción a PlayStation Plus de #EuroPlay10!

En Europlay seguimos adelantándonos a Papa Noel y a los Reyes Magos y os presentamos un nuevo ¡CONCURSAZO! Esta semana en el programa de videojuegos de Quique Peinado y Kiko Béjar vamos a sortear ¡el videojuego Call Of Duty: Infinite Warfare junto con una suscripción a PlayStation Plus !

Concurso #EuroPlay10: consigue Call Of Duty Infinite Warfare / europafm.com

Si quieres llevarte una de las dos copias de Call of Duty: Infinite Warfare junto a una suscripción de un año a PlayStation Plus, grábate un vídeo simulando que disparas, como si estuvieras en la guerra del juego + #EuroPlay10 (eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales).

Publica tu vídeo en Facebook, Twitter o Instagram y usando el hashtag #EuroPlay10. ¡Los 2 más graciosos se llevarán este fantástico premio!

👉 La participación en el concurso supone la aceptación de las Bases Legales

GANADORES :

Chascoby Highwind

Jesvs