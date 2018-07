¡Ya tenemos a los ganadores del videojuego The Last Guardian de #EuroPlay8!

Esta semana en Europlay , el programa de videojuegos de Quique Peinado y Kiko Béjar , vamos a descubrir el videojuego The Last Guardian , uno de los lanzamientos más destacados de la semana. Y, como queremos que seas uno de los primeros en disfrutar de este fantástico juego, regalamos 5 copias y una edición coleccionista .

Consigue una copa de The Last Guardian gracias a Europlay / europafm.com

Esta semana en Europlay tenemos ¡nuevo concursazo! Quique Peinado y Kiko Béjar son muy impacientes, les gusta tenerlo todo cuanto antes y así poderlo compartir con vosotros, por eso esta semana vas a poder conseguir el videojuego The Last Guardian, uno de los lanzamientos más destacados de esta semana. ¿Sabías que los creadores se han pasado 10 años desarrollándolo? Además, esta nueva obra del genio Fumito Ueda la empezaron a trabajar para PS3 y finalmente, la han terminado para PS4, en exclusiva. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Es muy fácil!

Si quieres llevarte una de las cinco copias del juego o una edición de coleccionista del videojuego The Last Guardian, explícanos tu mejor obra de arte + #EuroPlay8 (eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales).

Publica tu comentario en Facebook, Twitter o Instagram y usando el hashtag #EuroPlay8. ¡Los 5 más graciosos se llevarán una copia del videojuego The Last Guardian! ¡Y el más original conseguirá la edición de coleccionista del videojuego!

GANADORES:

- Edición Coleccionista: Encarnación Ortega

- 5 copias de The Last Guardian: @DiegoElPro35, TheAlchemist, Juan Francisco Marín, @vallebcn y Ximo Antón.