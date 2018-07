Marc Márquez: "Me gusta jugar a videojuegos y en muchas ocasiones he elegido a Valentino Rossi o a Jorge Lorenzo"

ENTREVISTA EN #EUROPLAY10

El campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, ha estado con Quique Peinado y Kiko Béjar demostrando que es un auténtico CRACK no sólo en el mundo del motociclismo, si no también en el de los videojuegos. No puedes perderte #EuroPlay10 el sábado 17 a las 16:00h