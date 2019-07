Problemas del Primer Mundo, los domingos a las 23h en Europa FM

REDES SOCIALES

En la última entrega de Problemas del Primer Mundo, Victoria Martín carga contra los influencers y las redes sociales. Con Miguel Noguera como invitado, Vicky no se corta un pelo en decir lo que piensa sobre el mundillo paralelo (¿o era para-lelos?) de Instagram, Twitter ¡y todas esas mierdas! Como colaboradores, ha contado también con el humor de Carolina Iglesias, y Gander Varas.

Como colofón, una dudosa playlist con "temazos" tan discutibles como 'LOL' de Los Ganglios, pero también algunos mejores como 'Carita de Guiño' de Don Patricio, 'Holiday' de Vampire Weekend, 'Nuevas Formas de Hacer el Ridículo' de Carolina Durante o 'Summertime Sadness' de Lana del Rey, entre otros. ¡Vuelve a escuchar el programa!

LA BELLEZA & LA VEJEZ

Acompañada por nuestra simpática y talentosa DJ, Carmen Romero, y el humor de Miguel Campos, Vicky invitó al plató al cuarteto madrileño Hinds, unas chicas acostumbradas a hacer la música que les sale del pepe, y que derrochan buen humor y paciencia aguantando a la nena y su challenge 'toca huevs'. Como colofón, Esteban Navarro, de los Vengamonjas, nos contó cantando (sí, cantando), que su padre es "el Hitler de los ancianos". ¡Agarraos porque vienen curvas! Curvas, y hostias a vuestras conciencias, claro... ¡Advertidos estáis!

Además, con cada programa, viene una playlist 'presiosa'. Si con el primer programa teníamos temas de Ojete Calor y Of Monsters and Men, pero también La Casa Azul, Lana del Rey o Fangoria; para el segundo programa, nos sorprendió una playlist viejuna-viejuna, donde también teníamos nuestra dosis de Ojete Calor, pero con su temazo 'Viejoven', Russian Red, Viva Suecia, Daft Punk, ¡y más! ¡Te encantará (o no)!

