Insomnia - PLAYLIST 319

PLAYLIST DE LA SESIÓN 319

- Moonwalk - Echoes

- Na am - Dovadrin (Jacme remix)

- Audio Junkies feat. Haptic - Vitamins

- David Glass ft. Moji - Gimme Love (Mihalis Safras Remix)

- Ivan Pica - Circus

- Will Monotone & Wally Lopez feat. Sarah Escape - Affection (Original Mix)

- Tanzmann & Stefanik - Volta

- Serge Devant - Always On My Mind (Pirupa Remix)

- Austen/Scott - Club Girl

- Raxon - Digital Age

- Sløw Hearts - Pallas Original

- Haste Midi - Gone Ruben Mandolini Remix

- Andy MacDougall - Shaman (Rene Amesz Remix)

- Frag Maddin - A Waterfall behind blue Eyes

- Pino Arduini & Javier Bollang - Los Pueblos (Pablo Fierro Remix)

- Austen Scott - Constant Rhythm

- Wally Lopez - Noche Sin Luna (Yamil & Stefano Crabuzza Remix)

- A Feelin' (Heller & Farley Project Remix)

- Christian Hornbostel - Chemical Species (Namito Remix)

- Anja Schneider - Bay Side

- PAX - Wolves

- Wally Lopez, Alvaro Smart - Ipanema

- Pablo Sanchez - Once A Dub

- Several Definitions - Fallen (Original Mix)