Wally Lopez presenta una sesión especial de Insomnia y repasa la discografía de Jam & Spoon

El próximo lunes 20 de noviembre, presentamos una nueva sección en Insomnia Radioshow, donde repasaremos la discografía y curiosidades de artistas de la electrónica de todos los tiempos.

Empezaremos con el dúo Jam & Spoon, que para mucha de la prensa especializada, salvo de la monotonía al techno en su día, dio un paso más dentro del mundo de la música electrónica.

Disfruta de la mejor música electrónica de la mano de Wally Lopez, cada noche en Europa FM.

Y el lunes que viene en @InsomniaEuropa de @europa_fm haremos un MINI especial de... JAM AND SPOON!!! Y si! Sonara Right in the night de ellos con @Plavkalicious 😍