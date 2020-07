Critican a Paz Padilla por sus polémicas palabras sobre el coche que le robaron: "Hubo muertos y todo... ¡Me daba un morbo!"

Paz Padilla habló de un robo que sufrió hace unos años, cuando se llevaron su coche, pero nadie estaba preparado para lo que la presentadora estaba a punto de confesar.

"A mí me robaron el coche. Me llamó la unidad 4 de delitos de narcotráfico de Barcelona y al final estuve seis meses con las huellas dactilares, porque me daba un morbo...", comenzó diciendo, y ante el estupor de los presentes, quiso matizar eso del "morbo", pero 'la lió' más... ¡Así nos lo cuenta Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas! ¡No te pierdas el audio!

En tono de humor, Paz Padilla repitió su confesión, añadiendo algunos detalles que hicieron que estuviera aún más fuera de lugar: "Mi coche lo robaron y además atropellaron a gente con él. Hubo muertos y todo... ¡Me daba un morbo!".

"Estaba todo lleno de huellas dactilares. Tuve que ir a la unidad 4 y aquello era como el 'CSI'. Los cristales ahumados que no veías al que estaban interrogando. Yo creía que aquello era como las películas", terminaba su sorprendente y algo macabra declaración, que no dejó indiferente a nadie.

A pesar del toque de humor que quiso imprimirle, fueron muchos los usuarios de redes sociales que no entendieron la parte "graciosa" del comentario de la presentadora, y criticaron duramente sus palabras: