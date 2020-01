Paz Padilla comparte cómo le hicieron el 'moñazo' de las Campanadas

Cada año hay más expectación con las Campanadas para recibir el año. Cristina Pedroche sorprendió con un vestido-escultura para recibir el 2020 y Paz Padilla lució un moño 'con altura' que no dejó indiferente a nadie. ¡Así fue el proceso de creación!

MAKING OFF

Que si Cristina Pedroche parecía C3PO, que si Paz Padilla iba igualita que Daenerys de Juego de Tronos... Muchos han sido los comentarios que se han hecho en las redes sociales sobre los looks de los presentadores de las principales cadenas para dar las Campanadas de Nochevieja, pero lo cierto es que la expectación crece cada año, cuando millones de personas encienden sus televisores para tomarse las 12 uvas en familia.

Lo cierto es que al margen de comentarios, gustos y críticas, detrás de cada detalle hay mucho esfuerzo. Decenas de estilistas, peluqueros y maquilladores ponen toda la carne en el asador para que las cosas salgan perfectas y asombren al espectador.

Así, uno de los temas más comentados en Twitter durante la noche del 31 de diciembre fue el peinado de Paz Padilla para dar la bienvenida al 2020 en Telecinco junto a Jesús Vázquez. La humorista lució un moño 'con altura' que no pasó desapercibido y que llevó mucho tiempo de trabajo. Se trata de un peinado creado por el peluquero Alberto Dugarte, reconocido estilista de estrellas. ¡El pelo postizo debía de pesar una barbaridad! Poco tardó Padilla en pedir que le quitasen las horquillas tras el directo...

"Quisimos hacer algo diferente y divertido, no buscamos el que me favoreciera sino la originalidad y el trabajo bien hecho", escribía Paz Padilla en una publicación junto a un vídeo que resume el antes y el después. ¡Casi no entra en el coche que la llevaba al set del directo!

"No queríamos ir de guapos, ni de elegantes... Simplemente queríamos ser diferntes, que empezaran el año con espectáculo y muchas risas... Lo conseguimos!", escribía el estilista en una publicación en su perfil, donde también ha compartido un vídeo del proceso de creación del peinado.