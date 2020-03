Paz Padilla monta un 'taller clandestino' en casa para ayudar a combatir el coronavirus

Paz Padilla ha llenado las redes de mensajes para concienciar sobre la importancia de quedarse en casa, pero también de retos de Tik Tok con su hija y otras muchas ideas para pasar el tiempo durante el confinamiento.

Pero no todo tiene por qué ser entretenimiento, y menos cuando hacen falta manos y recursos en muchos de nuestros hospitales. Así que Paz se ha hecho con un kit para confeccionar mascarillas en casa, ¡y se ha montado un 'taller clandestino' en el salón!

El kit al que hacemos referencia, sirve para elaborar un centenar de mascarillas: "Me pone todas las instrucciones y me trae una mascarilla patrón. Tengo que ponerme los gorros, la mascarilla y la bata desinfectada, ponerme guantes y desinfectarme con el gel", comenta en Instagram.

"Aquí tengo todas las telas, capacidad para hacer cien y todas las cintas en las que mirad lo que pone: 'rendirnos no es una opción'", comenta. "Nunca pensé que el curso de corte y confección que me pagó mi madre me serviría para tanto", asegura entre risas junto a su máquina de coser, instalada en el salón.

SÚMATE Y AYUDA DESDE CASA

La presentadora nos pide que nos unamos a iniciativas como esta, que ha creado una red de 'costureras' que puedan echar un cable mientras llegan las mascarillas a los hospitales: "#Rendirsenoesunaopcion, ¡manos a la obra! Gracias a cientos de mujeres y hombres que hace posible esta red de costureras".