Dua Lipa llora desconsolada tras la filtración de Future Nostalgia y anuncia nuevas fechas de su gira en España

Future Nostalgia es uno de los lanzamientos más esperados de 2020, tras el éxito de su álbum debut Dua Lipa en 2017, y del que hasta la fecha conocíamos 'Future Nostalgia', 'Don't Start Now' y 'Physical', con un llamativo videoclip rodado por la productora española Canadá en Barcelona.

👉 El homenaje 'oculto' a la comida española en el vídeo 'Physical' de Dua Lipa, ¿lo encuentras?

Todo estaba ya listo para conocer esta semana el que sería el nuevo single del álbum, 'Break My Heart', que contiene un extracto de 'Need You Tonight', mítico tema de los australianos INXS. Pero toda esta planificación se ha venido abajo con la filtración íntegra del disco, lo que ha provocado un profundo disgusto a la artista, que no ha podido reprimir las lágrimas durante un directo en Instagram:

Son muchos los fans que se han solidarizado con la cantante, pidiendo a la gente respeto, ya que algunos criticaban a Dua Lipa por llorar desconsoladamente por la filtración, cuando el mundo se encuentra sumido en plena crisis del coronavirus: "No puedo parar de llorar. Te queremos mucho" o "Todo va a estar bien". Son muchos meses de trabajo, de planificaciones, que se han venido abajo en un instante.

FUTURE NOSTALGIA, HOMENAJE A LOS 80's

Future Nostalgia es un homenaje a la música de baile de los años 80, ese pop tan característico, que se mezcla con arreglos electrónicos y sintetizadores, como hemos visto en 'Physical', tema que ya popularizara Olivia Newton-John.

En la producción de este álbum, destacan nombres como Stuart Price, habitual colaborador de The Killers y artífice de la factura final y parte de la composición de álbumes como Confessions on a Dance Floor (2005) de Madonna, o Aphrodite (2010) de Kylie Minogue; o Jeff Bhasker, corresponsable de algunos de los mejores trabajos de Kanye West, y de los dos discos de Harry Styles.

NUEVAS FECHAS PARA ESPAÑA

Dua Lipa arrancará su gira, alterada por la crisis del coronavirus, el próximo 10 de mayo en Copenhague, y ofrecería unos pocos conciertos en ciudades del norte de Europa como Estocolmo y Oslo y en Viena.

Después de un largo parón, retomará la gira en enero de 2021 en Reino Unido para después recuperar el resto de citas aplazadas. En España, podremos verla en el Palau Sant Jordi de Barcelona el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, y el Wizink Center de Madrid dos días después, como broche -en principio definitivo- a su gira continental.

"Cada vez que hablo de mi álbum, me emociono y siento que se me saltan las lágrimas un poco, en gran parte por los acontecimientos y la incertidumbre de las últimas semanas", comentaba en redes, añadiendo que esperaba traer con él "algo de felicidad". Este viernes es el lanzamiento -obligado- de este nuevo trabajo.