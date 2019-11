Dua Lipa se pasa al funk con 'Don't Start Now', su esperado nuevo single

Olvida a tu ex, vete de fiesta y si se pone pesado le dices que no empiece con el discurso de siempre. Haz como Dua Lipa y desmelénate mientras escuchas ' Don't Start Now' , lo nuevo de la cantante.

Si buscas un próximo hit flipártelo mientras vas por la calle con los cascos y la música del móvil, Dua Lipa tiene una buena noticia para ti. La cantante acaba de estrenar 'Don't Start Now', el primer single de una nueva etapa en la que la cantante se reinventa tras haber alcanzado la fama gracias a 'New Rules' o 'IDGAF'.

'Don't Start Now' es el primer sencillo del próximo disco de Dua Lipa, un tema que demuestra que la apatía pesa mucho más que el odio cuando olvidas por completo a un ex. El tema, que tiene un rollito funky muy sabroso, no se librará de remixes discotequeros. En el vídeo vemos a la cantante dejarse llevar por el frenesí de la noche, de fiesta en fiesta y tiro porque me toca.

El ascenso de Dua Lipa ha sido prácticamente meteórico. Su single 'New Rules' de 2017 encabezó las listas en Inglaterra y alcanzó el número 6 en los Estados Unidos. Siguió con "One Kiss" con Calvin Harris, que también alcanzó el primer puesto en el Reino Unido. En febrero de 2018, Lipa ganó dos premios Brit, por British Female Solo Artist y British Breakthrough Act. También recibió una nominación al Grammy este año por Mejor grabación de baile por su sencillo 'Electricity' con Silk City y se llevó a casa el trofeo a Mejor artista nuevo. ¡Casi nada!