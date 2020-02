Rosalía ha aprovechado su visita a Los Ángeles con motivo de los Grammy para reunirse con su amiga Kylie Jenner, que precisamente celebraba el cumpleaños de su hija Stormi. La catalana se lo ha pasado de muerte en la fiesta jugando con Kulture, la hija de Cardi B o cantando junto a Kylie 'Let it go' de Frozen.