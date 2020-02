Todas las historias de amor están marcadas por la música. La canción que sonaba cuando conociste a tu pareja, que estuvieron presentes en los días más importantes de la relación e incluso las canciones que nos acompañan durante las rupturas.

Por eso San Valentín es un día en que la música tiene un papel muy importante. Uri Sabat hace un repaso al ranking de Spotify de las 10 canciones más escuchadas en España el 14 de febrero:

1- JUSTIN BIEBER - LOVE YOURSELF

2- ELLIE GOULDING - LOVE ME LIKE YOU DO

3- DJ SNAKE FEAT. JUSTIN BIEBER - LET ME LOVE YOU

4- WHITNEY HOUSTON - I WILL ALWAYS LOVE YOU

5- EMINEM FEAT. RIHANNA - LOVE THE WAY YOU LIE

6- DEMARCO FLAMENCO FEAT. MAKI - LA ISLA DEL AMOR

7- JOHN LEGEND - ALL OF ME

8- PINK FEAT. NATE RUES - JUST GIVE ME A REASON

9- RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS - WE FOUND LOVE

10 - JUAN MAGAN - MAL DE AMORES