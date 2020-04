Iván Tambasco nos habla de Emergency Home: una red de viviendas de alquiler gratuitas para sanitarios durante el coronavirus

Iván Tambasco, gerente de Emergency Home, nos explica en qué consiste esta genial iniciativa de un grupo de inmobiliarias que ha creado una red de viviendas de alquiler gratuitas para sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad durante la crisis del coronavirus.

En Emergency Home buscan pisos cerca de los hospitales o los lugares de trabajo de estas personas para que no tengan que desplazarse hasta sus casas y puedan contagiar a sus familiares; o no tengan que vivir en hoteles porque no son de la ciudad donde trabajan.

Muchos de estos trabajadores viven con grupos de riesgo y volver a sus casas es un verdadero problema. Por este motivo, el objetivo de Emergency Home es proporcionarle a estas personas viviendas gratuitas o que solo tengan que pagar los suministros.

Mientras hay 670 peticiones por parte de los sanitarios, en menos de 10 días, ya se han conseguido más de 500 inmuebles de forma gratuita por parte de los propietarios.

Los contratos, preparados por un abogado, se firman online y las llaves se entregan a través de un mensajero para garantizar la máxima seguridad.

Finalmente, Tambasco nos cuenta que decidió crear esta iniciativa porque su hermano, sanitario en Italia, tuvo este problema.

CONTACTA CON EMERGENCY HOME:

- Teléfono: (+34) 607 600 400

- emercencyhomehelp@gmail.com

- https://emergencyhome.help/