Jennifer, auxiliar de enfermería: "No tenemos test para hacer en las residencias de ancianos y somos sector de riesgo"

Durante esta semana en Levántate y Cárdenas regalamos cada día un fantástico Echo Spot de Amazon con el asistente Alexa. Jennifer, ganadora de hoy, es auxiliar de enfermería y ha llamado al programa para explicar la complicada situación que se está viviendo en las residencias de ancianos, lugar en el que trabaja.

"Es horroroso lo que vivimos a diario. No tenemos material suficiente, se prioriza a los hospitales y es lógico. Pero nosotros, las residencias, somos sector de riesgo", y añade, "Se está viendo en la tele que se está muriendo un montón de gente. Nosotros por suerte en la nuestra no tenemos ningún caso positivo confirmado, pero tampoco hay test para hacérselos a estas personas. Están como descatalogados".

Además, Jennifer denuncia que todavía hay gente irresponsable que no es consciente de la gravedad de la situación: "Los médicos ya no saben qué hacer, nosotros no sabemos quéhacer... Y todavía hay gente que sale de su casa para hacer el tonto".