Las canciones más escuchadas de la década: Desde el 'Waka-Waka' de Shakira hasta 'Con Altura' de Rosalía

Acabamos de empezar 2020 y estamos seguros de que estará repleto de grandes temazos que marcarán estos doce meses y que competirán por convertirse en la canción del año. Uri Sabat nos hace un repaso por la última década con todas las canciones que han marcado cada año desde 2010 hasta el recién terminado 2019. ¿Nos acompañas?

- 2010: Shakira - Waka Waka (Esto es África)

Esta canción de Shakira fue escogida por la FIFA para la Copa Mundial de Fútbol que ese año se celebró en Sudáfrica y sonó, literalmente, en todos los rincones del mundo. Todos los beneficios generados se destinaron a la campaña benéfica de la FIFA 20 Centers for 2010 y tanto su versión en español como en inglés fueron incluidas en el álbum 'Sale el Sol' de la colombiana.

- 2011: Maroon 5 - Moves Like Jagger feat. Christina Aguilera

Esta colaboración entre el grupo de Adam Levine y Christina Aguilera fue de las más sonadas en 2011 alcanzando el número 1 en países como Estados Unidos, Canadá, España, Austria, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda o Israel, entre muchos otros.

- 2012: PSY - Gangnam Style

Este éxito viral del surcoreano PSY batió el récord como vídeo musical más visto en Youtube hasta la fecha de su lanzamiento, siendo un hito en la historia de la plataforma.

- 2013: Avicii - Wake Me Up

El tema del desaparecido Dj y productor fue el más importante del año, alcanzando la primera posición en numerosas listas de ventas y consolidando su mezcla de EDM con pop que fue su seña de identidad.

- 2014: Mark Ronson y Bruno Mars - Uptown Funk

El estilo funky regresaba a las listas de éxitos con esta colaboración entre el productor y el músico estadounidense.

- 2015: Justin Bieber - What Do You Mean

Con este tema Justin Bieber dejaba de ser un ídolo adolescente para pasar a ser una estrella internacional abriéndose a un público más amplio y ganándose del apoyo de la crítica.

- 2016: Drake - One Dance

- 2017 - Luis Fonsi y Daddy Yankee - Despacito

A esta canción no le hace falta ninguna explicación. Sonó en todo el mundo durante 2017 coronándose indiscutiblemente como la canción del año y encumbrando, aún más, a Luis Fonsi y Daddy Yankee.

- 2018: Aitana y Ana Guerra - Lo Malo

Fue una de las canciones descartadas para representar Eurovisión ese año, pero no por ello impidió que se convirtiese en todo un éxito batiendo récords de reproducciones en diferentes plataformas en streaming, consiguiendo 5 discos de Platino.

- 2019: Rosalía, J Balvin y El Guincho - Con Altura

Como era de esperar, Rosalía tenía que ser una de las protagonistas del final de la década. Su éxito 'Con Altura', que continúa dando mucho que hablar siendo uno de los virales de estas Navidades. Además, la canción batió récord de reproducciones superando los 1.000 millones en tan sólo 7 meses e hizo que la catalana se haya convertido en la artista femenina más vista en Youtube en 2019.