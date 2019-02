Luis Fonsi presenta una nueva y divertida versión de 'Despacito' con Jimmy Fallon

Chenoa acaba de lanzar 'A mi manera', su nuevo single con el que está dispuesta a romper cualquier tipo de estereotipos relacionados con las mujeres. "¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa", una de las frases con las que adelantaba la canción, ya dejaba claro que 'A mi manera' es toda una declaración de intenciones.