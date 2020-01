'Con Gordura', el divertido vídeo viral de Rosalía que nos representa en estas fechas

Un fragmento del vídeo 'Con Altura' , reconvertido en 'Con Gordura ', lo está 'petando' en redes sociales. Una oda a ponerse 'gocho', con el ritmo pegadizo del tema de Rosalía con J Balvin y el Guincho , ¡y con el que no dejarás de reír! Que levante la mano es que no se ha vuelto un poco así estas fiestas... 🥐🍰

"Un bizcochito y chocolate / pa' ti la soja y el aguacate" o "Esto no lo quiero, que lleva verdura / Los pepinos para tu tía la Pura", ¡una auténtica maravilla! 😂

Algunos tuiteros, como @Losmundosdekure han compartido la canción, montada sobre un fragmento del viodeclip original, que no ha tardado en viralizarse: "No sé quién ha hecho esta maravilla pero una amiga me lo ha pasado por Whatsapp y me representa 🤣🤣🤣🤣🤣🤣".

Así, @EmeZone_ contestaba con el enlace al vídeo original, publicado en septiembre del año pasado. Una grabación casera MUY DIVERTIDA en la que varias mujeres hacen una parodia completa del tema 'Con Altura', como ya hicieran Los Morancos con su genial 'Con Basura', ¡pero con una temática que viene al pelo en Navidades, Reyes y demás gochi-fechas del año!

¡Nos encantan estas chorricanciones! ¡Gracias por alegrarnos el arranque de año!