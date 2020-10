Lucía Nodal, Capitán de la Marina Mercante: "Rescatamos a unos pescadores que resultaron ser narcotraficantes"

Lucia Nodal es Capitán de la Marina Mercante y nos cuenta una experiencia que tuvo navegando por Yucatán (uno de los lugares donde más narcotráfico hay).

En la travesía por el Golfo de México rescataron a unos supuestos marineros: "Ellos nos dijeron que eran pescadores pero no tenían ningún aparejo de pesca. Eso sí, tenían unos bidones bien curiosos de gasoil". explica Lucía que, aún sospechando que les estaban mintiendo, no pueden negar el auxilio a nadie.

Cuando subieron al barco los tripulantes avisaron por radio y les indicaron que les quitaran toda conexión con el exterior y que los encerraran en un cuarto.

Cuando llegaron a Estados Unidos los entregaron a la policía y ahí entendieron que no eran unos simples marineros, sino narcotraficantes. Allí permanecieron retenidos 5 meses hasta que fueron devueltos a Costa Rica (su ciudad de origen).

Con el tiempo uno de los supuestos “marineros” se puso en contacto con un compañero de Lucía para explicarles la aventura que vivieron en América, aunque nunca afirmaron que eran narcotraficantes: "No cuadra que no los dejaran volver en 5 meses si no habían hecho nada".

Lucía nos cuenta que se pasa dos meses y medio navegando y dos meses y medio en en casa. Como Capitán ha vivido muchas experiencias en el mar como por ejemplo ver las lanchas que utilizan los piratas o rescatar a un matrimonio que iba en un velero a la deriva entre las islas Seychelles y Madagascar.