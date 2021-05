Concha Velasco: "Tuve que teñirme el pubis de fucsia para que Berlanga me diese un papel"

Te interesa La tajante respuesta de la reina Letizia a Concha Velasco cuando le pidió una foto

A sus 81 años, CConcha Velasco continúa siendo una de las actrices españolas más activa. Recientemente ha presentado en Barcelona su nueva obra de teatro, La habitación de María, que ha escrito su hijo Manuel Martínez y cuya representación se hará en el Teatro Goya hasta el 30 de mayo.

En el encuentro con los periodistas, Concha ha revelado que seguramente esta sea la última vez que la veamos sobre los escenarios. Aunque se encuentra perfectamente, cree que ya está llegando el momento de parar.

Además de hablar sobre este nuevo proyecto, la actriz ha explicado algunas anécdotas de su larga trayectoria dejando grandes titulares. Uri Sabat nos explica algunas de ellas en Levántate y Cárdenas.

"Tuve que teñirme el pubis de fucsia para que Berlanga me cogiera"

Sin duda, una de las grandes anécdotas que ha explicado en la rueda de prensa ha sido cuando le insistió a Luis García Berlanga para que le diese un papel en alguna película.

Velasco reconoce que "perseguía a los directores con los que quería trabajar", pero para Berlanga no era suficientemente llamativa: "Me decía 'no eres demasiado monstruo todavía, me gustan las personas más feas, que te falte un ojo".

Fue la propia mujer de Berlanga la que le aconsejó a Concha que se tiñese el pelo del pubis de fucsia para conseguir un papel. Cuando le mostró el resultado al director, este le dijo: "Estás elegida, hija, algún día tenía que ser".

Explica por qué nunca fue 'Chica Almodóvar'

Con una trayectoria cinematográfica tan larga y exitosa como la de Concha Velasco, es de extrañar que la artista nunca haya trabajado bajo la dirección de Pedro Almodóvar.

No he sido chica Almodóvar porque cuando me llamó Pedro para Qué hecho yo para merecer esto yo hacía Mata-Hari, de Adolfo Marsillach y no me parecía bien dejarlo", empezó explicando la actriz, "luego hay directores que no te perdonan que digas que no, pero no quiere decir que no le admire muchísimo".