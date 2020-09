Rubén tuvo un lío con una compañera de trabajo y se encuentra con su novio en la situación más surrealista

Hablamos con Rubén, quien tuvo una aventura con una compañera de trabajo . Esta chica se lo contó a su pareja y rompieron y poco después se fue del trabajo. Pero la historia por la que volvió a saber de esta chica es de lo más surrealista. ¡Su novio le estaba haciendo un piercing en el pezón! Y no tenía intención de hacer amigos...

Rubén, un madrileño de 35 años, nos explica que tuvo una aventura con una chica del trabajo llamada Raquel. La chica se lo contó a su pareja y como resultado cortaron.

Ella se fue del trabajo y unos 8 meses más tarde, a Rubén le pasó una historia un tanto extraña. A Rubén le gustan mucho los piercings y los tatuajes y decidió hacerse un

piercing en el pezón. Un amigo le recomendó un sitio nuevo en el barrio y decidió hacérselo allí.

Una vez estuvo tumbado en la camilla y con la aguja atravesándole el pezón, al chico le cambia la voz y le dice a Rubén: "Yo sé quién eres tú pero tú no sabes quién soy yo. Y a la que tienes que conocer muy bien es a mi pareja".

Rubén, que nos confiesa que se quedó "amarillo", nos explica que le intentó sonsacar con preguntas un poco desagradables qué había hecho exactamente con Raquel.

Afortunadamente todo acabó bien, le hizo el piercing sin ningún problema aunque Rubén no le dio mucha opción a réplica: "Recuerdo que el servicio eran 15 euros, le di un billete de 20 y no le di ni opción a que me diera la vuelta. ¡Salí por patas!"