'La Ruta' anuncia su regreso: cuándo se estrena la segunda temporada

Se acerca el final del verano y es el momento de sacar la agenda para apuntar las fechas clave de la temporada. Los conciertos que vienen, los discos que están a punto de lanzarse y las series que llegan próximamente a nuestras plataformas. ¡Ahí tenemos una buena noticia! ¡Vuelve La Ruta!

Más de dos años y medio después de la emisión del último episodio de la serie protagonizada por Ricardo Gómez, Claudia Salas y Àlex Monner, llega La Ruta. Vol. 2: Ibiza.

Aunque todavía no hay día de estreno sí se sabe que la serie regresa en octubre y que pondrá el foco en el personaje de Marc Ribó, interpretado por Àlex Monner.

El joven, al que a lo largo de los ocho episodios de la primera temporada vemos convertirse en DJ de éxito de la Ruta del Bakalao, se traslada a la isla balear para continuar su carrera como pinchadiscos y conocer nueva gente.

Los nuevos personajes de 'La Ruta'

La segunda parte de la ficción cuenta con seis capítulos y nuevos personajes, a los que dan vida las actrices Marina Salas, Carla Díaz e Irene Escolar.

El estreno mundial de La Ruta. Vol. 2: Ibiza será días antes de su llegada a plataformas en el Festival de Cine de San Sebastián.