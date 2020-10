Una agencia de viajes, condenada a pagar 5.000 euros a una familia por las algas de la playa

La agencia de viajes deberá indemnizar a una familia con 5.373 euros por no poder hacer uso de la playa del hotel de la Riviera Maya , al estar repleta de algas.

Un juzgado de Bilbao ha condenado a la agencia de viajes a indemnizar a la familia por no poder hacer uso de la playa privada del hotel en el que se alojaban, en régimen de todo incluido, por la cantidad de algas que inundaban la costa.

La titular del juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao considera en la sentencia que ya se sabía de la llegada de esta cantidad de algas a las costas de la Riviera Maya en esa época del año, por lo que no pueden alegar "fuerza mayor", según informa la asociación vasca de consumidores EKA-ACUV.

El viaje fue contratado en mayo del 2018 y la jueza considera que se produjo una "falta de información de un dato relevante" para la contratación del paquete, que afectaba a unos de los "principales reclamos turísticos" del hotel, pero no le fue comunicado a los clientes, que por tanto no pudieron decidir libremente si querían viajar o no.

Aunque en un principio la familia solicitaba una indemnización 11.717 euros, la jueza considera que sí pudieron disfrutar del resto de instalaciones del hotel, así como desplazarse a playas cercanas con servicio de limpieza de algas, por lo que ha fijado la indemnización en un 30% del coste del viaje (equivalente a 2.613 euros), más 900 euros para cada uno de los tres integrantes de la familia (otros 2.700 euros) por "daño moral".

La sentencia aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.