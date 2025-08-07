Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Patricia Yurena, Juan Ibáñez, Lidia Torrent y Damián Mollá

¿Qué mejor plan de verano que quedarse las tardes en casa disfrutando de Pasapalabra? ¡Pues estos días llegan nuevos famosos al plató de Roberto Leal!

De 6 al 8 de agosto, el concurso de Antena 3 se inunda de nuevos invitados, quienes se divierten y se retan en cada una de las pruebas, tanto desde el equipo naranja como desde el equipo azul. Esta vez son comunicadores, modelos y cómicos. Te contamos quiénes son:

Patricia Yurena

Patricia Yurena ganó con 17 años Miss España, en 2008, pero por ser menor de edad e quedó sin poder representar a España en Miss Universo de dicho año. Fue en 2013 cuando quedó segunda en Miss Universo, y Donald Trump se fijó en ella para su agencia de modelos, pero ella declinó la oferta. La tinerfeña apostó por el mundo de la interpretación y por el arte contemporáneo.

Patricia Yurena en 2019 | GTRES

Juan Ibáñez

Este comunicador es conocido principalmente por poner la voz de Trancas y en ocasiones de Petancas en El Hormiguero, donde lleva colaborando desde el comienzo de la emisión del programa. El cómico también se dedica al teatro, ha aparecido en cine (en películas como El espíritu del bosque) y formó el grupo musical El hombre linterna.

Juan Ibáñez | GTRES

Lidia Torrent

Lidia Torrent es presentadora y colaboradora de televisión que concursó en el talentBake off: famosos al horno. Mantuvo una relación con el futbolista Jaime Astrain, con la que tuvo una hija en 2022.

Lidia Torrent | GTRES

Damián Mollá

Al igual que Juan Ibáñez, Damián Mollá es la inconfundible voz de El Hormiguero, en su caso la de Barrancas, y lleva colaborando en el programa de pablo Motos desde los inicios del programa. El guionista y actor ha trabajado en programas como El club de la comedia y participó en la película El espíritu del bosque. Además, es cantante del grupo El hombre interna.