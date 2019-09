Xavi Martínez analiza las claves del éxito de Camila Cabello desde sus inicios

Camila Cabello es una de las estrellas mundiales de la música, sus canciones son todo un éxito. Sin embargo, detrás de todo este triunfo hay una joven luchadora, que con siete años dejó Cuba, su país natal, para iniciar una nueva vida en Estados Unidos con su familia.

Desde pequeña quiso dedicarse a la música y, por esta razón, cuando cumplió los 15 años pidió hacer el casting de 'The X Factor'. En ese momento vivió el gran cambio de su vida, el talent show la convirtió en todo un fenómeno junto con Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane y Ally Brooke, con las que formó parte de Fifth Harmony y arrasó con temas como 'Work From Home' o 'Worth It'.

Tras años de éxito, Camila Cabello abandonó al grupo en 2016 para iniciar el gran reto de su vida: su carrera en solitario. Sin duda, esta decisión la ha convertido en una de las grandes artistas del panorama musical.

Estos últimos años han sido muy intensos, ha sido galardonada con numerosos premiso, ha colaborado con artistas de la talla de Ed Sheeran o Alejandro Sanz, pero parece ser que lo mejor está por llegar. La cantante ha anunciado 'Romance', su segundo álbum de estudio, del que ya ha presentado dos adelantos, 'Shameless' y 'Liar'.

DOBLE ESTRENO

Con este doble lanzamiento, Camila Cabello desnuda sus sentimientos y nos deja entrever ese carácter autobiográfico y muy personal. Ambas canciones reflejan su evolución, y el momento personal en el que se encuentra la artista.

Por una parte, 'Shameless' es un tema cargado de emoción, con una gran interpretación vocal y con versos intimistas y un potente estribillo en el que admite: "En este momento no tengo vergüenza / Gritándolo con toda la fuerza de mis pulmones por ti / No me asusta afrontarlo / Te necesito más de lo que quisiera".

Por otro lado, Cabello ha publicado 'Liar', con aires cubanos, caribeños y repiqueteo de palmas. Con este lanzamiento, la artista cambia totalmente de tercio y nos presenta otra fase del enamoramiento, ese "mentirse" abiertamente sobre los sentimientos: "Dije, "no perderé el control", no quiero / Dije, "no me acercaré demasiado", pero no puedo detenerlo / Oh no, ahí lo tienes, me conviertes en una mentirosa / Me tienes rogándote por más / Oh, no, ahí voy, encendiendo el fuego, oh, no, no / Oh, no, ahí lo tienes, me estás convirtiendo en una mentirosa, aunque me gusta un poco".