7 canciones para celebrar los 7 años de Fifth Harmony

Camila Cabello, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane y Ally Brooke iniciaron su carrera artística como quinteto el 27 de julio de 2012. Ahora, siete años después del nacimiento de Fifth Harmony sus fans no lo olvidan y, en Europa FM, lo celebramos recordando las 7 mejores canciones de la banda .

Fifth Harmony / Agencias

El 27 de julio de 2012 la vida de Camila Cabello, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane y Ally Brooke dio un giro de 180 grados. Las artistas se unieron y formaron Fifth Harmony, la girl band que revolucionó el panorama musical.

Hoy, la banda celebra su séptimo aniversario y, a pesar de su separación, sus canciones siguen siendo todo un éxito.

Desde Europa FM queremos recordar 7 canciones de Fifth Harmony:

'WORK FROM HOME' (feat. Ty Dolla $ign)

'WORTH IT' (feat. Kid Ink)

'ALL IN MY HEAD (FLEX)' (feat Fetty Wap)

'BO$$'

'THAT'S MY GIRL'

'SLEDGEHAMMER'

'DOWN' (feat Gucci Mane)