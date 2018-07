Convence a su marido para que le page 7.000 euros en cirugía estética y lo abandona para ser modelo

Al parecer era la ambición de Victoria, tener un pecho más grande y poder así dedicarse a la carrera de modelo, pero estas aspiraciones chocaban frontalmente con las de su pareja, Mark Dalziel, con el que llevaba seis años y tiene dos hijos, Annie de 8 y Esme de solo 3.

Mark asegura que siempre había preferido a Victoria al natural, pero ella no se sentía cómoda con su pecho y siempre había soñado con tenerlo más grande, según comenta al diario británico The Mirror.

Victoria Duckworth / Instagram

Los problemas entre la pareja llegaron después de la operación de tres horas a la que se sometió en Manchester, cuando Victoria decidió emprender su carrera como modelo. Un año después, y tras múltiples discusiones en las que la joven asegura que su marido le reclamaba constantemente el dinero de la operación, Victoria decidió separarse.

“Si tuviera que elegir entre mis pechos y él, sería una decisión fácil”. “A él no le gustaba la idea de que me las pusiera, y desde entonces no para con ello”. “Cada día me saca el tema del aumento de pecho y que me ha cambiado”, “no es un ambiente agradable”. “Pero lo cierto es que el aumento de pecho me ha hecho más feliz de lo que él lo ha hecho nunca”. “Inmediatamente me dio a elegir entre él y esta vida”.

Ahora Victoria ha cumplido su sueño y ya ha posado en topless para un periódico nacional y ha ganado 4.800 euros desde entonces haciendo trabajos como modelo: “Elegí mis pechos por encima de mi relación y mi carrera como modelo por encima de mi hombre”.