Dos perros desaparecen 96 horas y regresan cuando sus dueños cocinaban salchichas

John, de 21 años, paseaba con sus perros Charlie, de siete años, y Theo, de 15 meses, cuando sin darse cuenta entre la niebla, los perdió de vista. Ocurrió el 16 de junio en Red Pike, en los alrededores del lago Buttermore, en Cumbria, al noreste de Inglaterra.

Al darse cuenta, el hombre llamó corriendo a su madre, Liz, e inmediatamente salieron en su búsqueda. "Fue una llamada horrible. Telefoneé a la familia, escribí a los amigos y lo compartí en Facebook y Twitter para que la gente nos ayudara", contó Liz.

Fue tal el plan de rescate que organizaron que consiguieron movilizar a 120 personas y utilizaron 2 drones.

A pesar de haber contado con la ayuda de medio pueblo (amigos, familiares, equipos de rescate de montaña...), Liz y Graham Hampson, su marido, no eran capaces de encontrar a sus Schnauzers miniatura. La pareja no se rindió y acampó allí toda la noche llamando a los animales sin parar, pero ni rastro de Charlie y Theo.

Tras un largo y angustioso día, tuvieron el plan clave: cocinar unas salchichas en el lugar donde vieron a los animales por última vez, 96 horas antes. Esta ingeniosa idea fue de uno de los amigos de la familia. "Uno de los nosotros tuvo la intuición y organizamos la barbacoa allí", contó Liz. "Ellos aman las salchichas. Las comen cada domingo para desayunar, así que si había una comida por la que regresarían, eran las salchichas". ¡Y funcinó! Los Schnauzers miniatura aparecieron en un momentito al oler las salchichas.

"Cuando aparecieron fue como un milagro. No podía creer que fuesen ellos", dijo Liz. "Mi marido corrió colina arriba a cogerlos mientras yo temblaba y lloraba. No podía reaccionar. Los perros son una maravilla, y son parte de nuestra familia. Hubiese sido horrible no volver a tenerlos a nuestro lado. Charlie y Theo son padre e hijo, así que ahora hacemos bromas sobre que han tenido un fin de semana padre-hijo".