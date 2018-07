Fabrican una cerveza a partir de pis humano recogido en un festival

Beber, mear y volver a beber. Esta es la rutina de nuestro marchoso cuerpo cuando nos vamos a buscar party en un festival.

Fiesta y más fiesta sin parar de beber y claro, por algún sitio habrá que echar todos esos líquidos... El problema viene cuando decidimos ir a los famosos urinarios y tras horas en la cola, cuando entramos a la cabina no sabemos ni dónde hay que mear, porque ya está todo mojado.

Ante esta situación, alguien ha preguntado, ¿qué harán con los miles de litros de orina de un festival?. A raíz de esa pregunta, a la empresa se le ocurrió la idea de reciclar la orina, para después, seguir bebiendo cerveza. ¿Pero, cómo? Te preguntarás...

Muy fácil. La empresa de cervecera danesa Norrebro Bryghus ha pensado en reciclar la orina como materia prima para producir este brebaje amarillo. Y la ha bautizado como: 'Pisner'. Pisner es una pilsner fabricada con pis humano, y no es ninguna broma.

Esta bebida no contiene orina en su forma líquida, pero sí es un ingrediente indirecto: Pisner se fabrica a partir de malta de cebada fertilizada con orina humana.

“Cuando empezaron a circular las noticias de que íbamos a producir la Pisner, mucha gente pensó que estábamos filtrando la orina para ponerla directamente en la cerveza y nos echamos unas buenas risas ante esa idea”, explica Henrik Vang, director ejecutivo de la cervecera, a la agencia Reuters.

Recolecta de orina para fabricar cerveza / Agencias

Para ser exactos, la cervecera ha utilizado 50.000 litros de micción recolectados en uno de los festivales más grandes de Europa, el festival de Roskilde, 2015.

“Somos una cervecera artesanal de Copenhague y todas nuestras cervezas son orgánicas. Así que pensamos que sería una gran idea entrar en la cerveza reciclable”, comentaba Vang.

Tal y como asegura Anders Sjögren tras una degustación, esta cerveza no sabe a pis, “si supiera aunque fuera un poco a pis, no la hubiera bebido, pero no notas nada”. El catador Birden Eldahl se suma a las críticas positivas: “Es una buena cerveza”.

Este proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Agricultura y Alimentación de Dinamarca, ya que sirve como ejemplo de lo que podría ser la “cerveza sostenible definitiva”. Beercycling, le llaman.

“No malgastes tu pis. Los agricultores daneses pueden volverlo a convertir en cerveza”, este es el lema de los carteles que invitan a "donar" tu pis.