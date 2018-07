Graba a su mujer siéndole infiel con su jefe y se enfrenta a 15 años de cárcel

Los hechos ocurrieron en abril del año pasado en Nueva York. Según informa The New York Post, Sean Donis, un estadounidense de 37 años, contó que estaba cuidando a su hijo porque su esposa, Nancy, le había dicho que iba a salir a cenar con unas amigas. Al darse cuenta de que la tablet de su hijo no estaba en casa, utilizó la aplicación 'Find My iPhone' para encontrarla.

El hombre activó la geolocalización y comprobó que el iPad iba 'de camino' a Nueva Jersey, por lo que decidió salir en su búsqueda. Donis ha afirmado que al ver la ubicación de la tableta confirmó su idea sobre la infidelidad de su esposa con su jefe, Albert Lopez.

Tras el camino a la casa del jefe de su mujer y, al ver que la puerta de entrada estaba abierta, accedió al domicilio con facilidad. Allí se encontró a su mujer manteniendo relaciones sexuales con López y decidió grabarlo.

Meses más tarde, Donis fue notificado de que estaba acusado de robo y vigilancia ilegal. Ahora, podría enfrentarse a 15 años de prisión tras haberse declarado culpable durante el juicio en agosto.