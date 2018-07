Una joven le da una patada a su novio por roncar cuando en realidad estaba sufriendo un infarto

Lisa pegó una patada a su novio para que dejara de roncar, sin embargo, el joven no estaba pasando una mala noche sino que estaba sufriendo un infarto. Un año antes le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca rara llamada síndrome de Brugada que tiene un alto riesgo de muerte súbita .

Los ronquidos que habían despertado aquella noche a Lisa no eran una molestia común en las noches de pareja, en realidad, se trataba de los últimos suspiros de su novio Lewis. "Cuando estábamos en la cama pensé que estaba roncando, así que lo pateé fuera de la cama y le dije que se callara. Pero sentí que las sábanas estaban húmedas y sabía que algo andaba mal. Encendí las luces y su rostro era morado y no estaba respirando", cuenta Lisa a The Mirror.

Lewis inmediatamente fue trasladado al hospital, pero nada pudieron hacer por su vida. El joven de 25 años sufría el síndrome de Brugada, una enfermedad cardíaca 'rara' que puede dar lugar a ritmos cardíacos anormalmente rápidos que pueden ocasionar desmayos y palpitaciones. Lisa ahora se preocupa de que su hijo Tyler, de dos años de edad, también pueda tener la condición hereditaria, y teme que la historia se repita.

La condición es una causa principal de muerte cardíaca súbita en personas jóvenes y sanas y puede no ser diagnosticada porque no hay anomalías visibles. Lisa ha comenzado una petición para conseguir que la gente con esta condición esté equipada con un desfibrilador cardioversor implantable (ICD), un dispositivo que reinicie el corazón.